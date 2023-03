Ausstellung mit alten Freundschaftsalben in Wolfenbüttel

Mehr als 300 Stammbücher aus dem 16. bis 19. Jahrhundert werden in den Magazinen des Niedersächsischen Landesarchivs aufbewahrt. Als Abschluss eines Projektes zur Erschießung und Digitalisierung werden Teile der Sammlung seit dieser Woche in einer Ausstellung präsentiert. Darüber informiert das Landesarchiv. „Monumente der Freundschaft“ heißt sie und ist bis zum 30. Juni im Ausstellungssaal des Landesarchivs – Abteilung Wolfenbüttel zu sehen.

Die Stammbuchsammlung des Landesarchivs Wolfenbüttel ist der Mitteilung zufolge nicht nur die umfangreichste in Niedersachsen, sondern auch eine der größeren weltweit. In den vergangenen zwei Jahren sei sie in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt detailliert erschlossen und digitalisiert worden. Nun würden einige Stammbücher und ihre Geschichte präsentiert.

„Vom 16. bis 19. Jahrhundert war es besonders in studentischen Kreisen beliebt, Freunde und Bekannte in ein Freundschaftsalbum schreiben zu lassen“, wird in einer Mitteilung erklärt. „Damit wollte man sich später an gemeinsame Tage erinnern und das eigene Beziehungsnetzwerk visuell veranschaulichen.“

Später sei diese Tradition in das Poesiealbum und bestimmte Formen von Social Media eingeflossen. „Für Wissenschaftler sind die Stammbücher interessant, da sich mit ihnen Beziehungsnetzwerke veranschaulichen lassen“, wird Dr. Philip Haas zitiert, der das Projekt koordiniert hat.

Es gab auch politische und literarische Stammbücher

Auch soziale Kontakte, die Verwendung von Sprachen und die Auswahl der Zitate haben der Mitteilung zufolge Erkenntnisse über die Gesellschaft der Zeit. Derartige Alben seien oftmals während der Studienzeit oder auf Reisen gepflegt worden, es existierten aber auch politische und literarische Stammbücher.

Der Schwerpunkt der Wolfenbütteler Sammlung liegt auf Stammbüchern aus dem Umfeld der Universität Helmstedt und der Region Braunschweig. „Auch die in den Stammbüchern oft verwendeten Zeichnungen sind bisher nur wenig erforscht“, wird Dr. Magnus Ferber zitiert, der die Wolfenbütteler Stammbücher bearbeitet hat. Daneben hat er laut Mitteilung immer wieder Einträge bekannter Persönlichkeiten gefunden wie den des Philosophen Arthur Schopenhauer im Stammbuch eines Braunschweiger Studenten an der Universität Göttingen.

In der Ausstellung werden der Mitteilung zufolge auch Objekte aus dem Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt gezeigt.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Archivs (montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr) ohne Anmeldung besucht werden. Daneben bieten Dr. Magnus Ulrich Ferber und Dr. Philip Haas am 14. März um 16 Uhr eine Führung an. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an Philip.Haas@nla.niedersachsen.de.

red

