23-Jähriger kracht in Wolfenbüttel in einen Gartenzaun

Wolfenbüttel. Auf der Ahlumer Straße hat es am Dienstagabend gekracht. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen ein geparktes Auto und einen Gartenzaun.

In der Ahlumer Straße hat es gekracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro.

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug und einen Gartenzaun gekracht, teilt die Polizei mit.

Weshalb der Mann mit seinem Auto ins Schleudern gekommen war, sei bisher unbekannt.

Leicht verletzt brachten Rettungskräfte den 23-Jährigen ins Städtische Klinikum Wolfenbüttel. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

