Unfall in Sickte: 18-Jähriger übersieht Auto

Sickte. In Sickte ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Ein 18-Jähriger übersah auf einer Kreuzung ein Auto. Es kam zur Kollision mit zwei leicht Verletzten.

Zwei Autofahrer wurden am Montag in Sickte leicht verletzt als ein 18-Jähriger Fahrer einer weiteren Autofahrerin die Vorfahrt nahm. (Symbolbild)

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel am Montagmittag leicht verletzt worden, wie die Polizei am Dienstag meldet. Demnach war auf der Kreuzung der Landesstraße 631 und der Kreisstraße 5, Apelnstedter Kreuzung, ein 18-Jähriger gegen 12 Uhr in die Kreuzung eingebogen und übersah dabei das Auto einer 48-Jährigen, die Vorfahrt hatte.

Unachtsamkeit in Sickte

Der Unfall geschah vermutlich aus Unachtsamkeit des 18-Jährigen, wie die Polizei weiter mitteilt. Durch die Kollision wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt.

