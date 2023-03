„Hexenwahn“ Wolfenbüttel: Besuch der früheren Hinrichtungsstätte

Seit mehr als vier Monaten läuft die Ausstellung „Hexenwahn – Glaube. Macht. Angst“ nun schon – und sie wird gut besucht. Viele Führungen waren bereits ausgebucht – und so gibt es zusätzliche Termine für Vorträge oder auch den Besuch des Lechlumer Holz zur früheren Hinrichtungsstätte. Wie das Museum mitteilt, findet der Spaziergang am 26. März statt.

Das Museum veranstaltet diese themenspezifische Waldführung im Rahmen des Begleitprogrammes der Sonderausstellung zum zweiten Mal: Gabriele Drewes nimmt Geschichtsinteressierte mit auf einen eineinhalbstündigen Rundgang durch das Lechlumer Holz zur ehemaligen herzoglichen Richtstätte.

Sie berichtet an unterschiedlichen Orten über die Geschichte der Hexenverfolgungen im damaligen Land Braunschweig, teilt das Museum mit – und es gibt schon einmal einen kleinen Einblick: Das „Hohe Gericht“ im Lechlumer Holz diente vom 16. Jahrhundert bis 1759 als Haupthinrichtungsstätte des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel.

Auch Urteile gegen angebliche Hexen und Hexenmeister wurden hier vollstreckt. Aus den Gerichtsakten wird auf der Tour über den authentischen Fall der Dorothea Lembken aus dem Jahr 1650 berichtet, heißt es in der Mitteilung.

„Religiöse Fanatiker oder Verschwörungstheoretiker gehören noch immer nicht der Vergangenheit an“

Seit dem 28. Oktober läuft die Sonderausstellung „Hexenwahn“ in Wolfenbüttel. Zu sehen ist sie noch rund fünf Wochen bis zum 10. April. Das Thema sei nach wie vor aktuell, sagte vor wenigen Wochen erst Museumsleiterin Dr. Sandra Donner gegenüber unserer Zeitung. „Religiöse Fanatiker oder Verschwörungstheoretiker gehören noch immer nicht der Vergangenheit an, sondern sind in den letzten Jahren fast wieder so präsent wie zu Zeiten der großen Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit. Hysterische Reaktionen auf scheinbare Wahrheiten gehören schon seit langem zu unserem Alltag. Diese modernen Hexenjagden haben heute jedoch nicht lodernde Scheiterhaufen zur Folge, sondern enden in medialen Diffamierungen und Hetzkampagnen. Den öffentlichen Pranger ersetzt heute vielfach das Netz“, erklärte Donner.

Tickets für die Tour durch das Lechlumer Holz gibt es lediglich im Vorverkauf, zu erwerben sind die Karten im Wolfenbütteler Schloss-Museum am Schlossplatz 13 und im Bürger-Museum, Prof.-Paul-Raabe-Platz 1. Es gibt keinen Verkauf am Tag der Führung, teilt das Museum mit. Termin ist der 26. März, 11 Uhr. Treffpunkt an dem Sonntag ist der Parkplatz Waldweg, Wolfenbüttel. Die Dauer des Spazierganges beträgt circa 90 Minuten. Die Kosten liegen bei 7,50 Euro pro Person. kat/red

