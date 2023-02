Wolfenbüttel: Autounfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montagmorgen hat sich im Kreuzungsbereich zwischen der Landesstraße 495 und der Landesstraße 615 (Halchtersche Kreuzung) ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Laut der Polizei Wolfenbüttel beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nach links von der 495 in Richtung Halchtersche Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende und bevorrechtigtes Auto eines 53-jährigen Fahrers. Die Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Unbekannte stehlen Transporter in Wolfenbüttel

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Freitagnachmittag vergangener Woche haben unbekannte Täter einen Transporter Renault Master gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel abgestellten. Der Wert des Transporters wird mit rund 35000 Euro angegeben. Hinweise unter (05331) 933-0.

Autofahrt auf dem Gehweg „Neuer Weg“ – Polizei sucht Zeugen

Am Montag soll es auf dem Neuen Weg zu einem kleineren Stau gekommen sein. Ein Autofahrer habe die verkehrsbedingt haltenden Autos rechts überholt und habe dafür den angrenzenden Geh- und Radweg benutzt. Erst nach etwa 200 bis 300 Metern sei er wieder auf die Fahrbahn gefahren.

Laut der Polizei haben sich währenddessen auch Personen auf dem Gehweg befunden. Nach einigen Zeugenhinweisen konnte ein 19-jähriger Fahrer verdächtigt werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere eine Frau mit Kind und einen Mann, die sich auf dem Gehweg befunden haben sollen. Hinweise unter (05331) 933-0. red

