Hochwertiges Fahrrad gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 22. Februar und Sonntag, dem 26. Februar, sind Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Müller-Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut der Polizei stahlen der oder die unbekannten Täter aus einem Kellerraum ein hochwertiges Triathlonfahrrad der Marke Stevens, Typ TroFeo. Der Wert des Fahrrades wird mit rund 2000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05331) 933-0.

Weitere Meldungen aus Wolfenbüttel lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de