Mehr als 130.000 Euro – Cremlingen investiert in Spielplätze

Cremlingen. Die Gemeinde Cremlingen prüft und saniert kontinuierlich ihre Spielplätze. Welche in diesem Jahr überarbeitet würden, steht in diesem Artikel.

Die Gemeinde Cremlingen prüft und saniert kontinuierlich ihre Spielplätze. In diesem Jahr fließen voraussichtlich mehr als 130.000 Euro in die Spielplätze der Gemeinde, heißt es in einer Mitteilung. Derzeit würde der Spielplatz am Rosengarten in Weddel überarbeitet. Die Spielplätze „Vor dem Elm“ in Destedt, der Spielplatz in Gardessen sowie der Spielplatz „Glockengarten“ in Hemkenrode seien ebenfalls fast fertiggestellt.

In Kürze wird der Spielplatz „Steiferlingen“ in Cremlingen ein neues Spielgerät erhalten. In diesem Jahr sollen vier bis fünf weitere Spielplätze ebenfalls neue Geräte erhalten, so die Gemeinde. „Der Bauhof inspiziert regelmäßig und schaut, was gemacht werden muss“, sagt Bürgermeister Detlef Kaatz. So seien in diesem Jahr sind im Haushalt 135.000 Euro für neue Spielgeräte vorgesehen. Zudem weitere 90.000 Euro für neue Zäune und Mängelbeseitigungen.

100.000 Euro für Spielplätze pro Jahr

Teuerungen habe es unter anderem bei den Spielgeräten gegeben. Um die 20 Prozent seit 2019, sagt Andrea Glade, die zurzeit vertretungsweise die Spielplatzangelegenheiten in der Verwaltung betreut. Auch in den Folgejahren soll kontinuierlich in Spielplätze investiert werden. Eingeplant sind laut Haushaltsentwurf jeweils 100.000 Euro für die kommenden drei Jahre bis 2026.

