Wolfenbüttel. Unbekannte sind durch eine eingeschlagene Scheibe in den Schulkomplex an der Cranachstraße gelangt.

Unbekannte Täter sind in den Schulcampus an der Cranachstraße in Wolfenbüttel eingebrochen.

Polizei Wolfenbüttel Einbruch in Wolfenbütteler Schule, Park-Ärger am Forum

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Schulcampus an der Cranachstraße in Wolfenbüttel eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine aufmerksame Bürgerin gegen 0.30 Uhr bemerkt, dass eine Fensterscheibe am Gebäude zerschlagen wurde, um sich Zugang zu verschaffen.

Die Täter haben im Inneren Büro- und Sekretariatsräume durchsucht und konnten anschließend flüchten. Hinweise gehen an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Verkehrsunfallflucht auf dem Forum-Parkdeck in Wolfenbüttel

Sie hatte ihr Auto gerade mal zehn Minuten auf dem Parkdeck des Forums am Wolfenbütteler Bahnhof abgestellt und als sie wieder kam, war ihr Auto zerbeult. Mutmaßlich beim Ausparken hatte ein Unbekannter ihren Polo an der linken Fahrzeugseite beschädigt und hat sich dann davon gemacht, ohne sich um den Schaden und Versicherungsangelegenheiten zu kümmern.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de