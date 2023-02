Trennungsstreit in Wolfenbüttel: 42-Jährige gewürgt

Bei Trennungsstreitigkeiten ist es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist in der Juliusstraße eine 42-Jährige bei einem mit einer Trennung verbundenen Auszug von einer 52-Jährigen gewürgt worden. Außerdem wurde ein 22-Jähriger von einer 17-Jährigen gewürgt. Die konkreten Tatabläufe sind noch Ermittlungsgegenstand und sollen durch Vernehmungen rekonstruiert werden – mehrere Strafverfahren wurden bereits eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Mann schlittert unter Drogen bei Schneeregen im Cabrio über die A36

Am Freitagnachmittag hat die Polizei einen 35-jährigen Autofahrer in der Straße „Am Bache“ gestoppt. Der Mann war Zeugen mit seinem Cabriolet auf der A36 aufgefallen. Dort sei er in Schlangenlinien bei Schneeregen mit offenem Verdeck unterwegs gewesen. Nach einer Sofortfahndung wurde der Mann in der Straße „Am Bache“ in Wolfenbüttel gestoppt. Die Polizei stellte einen Blutalkoholwert von 0,36 Promille fest, außerdem hatte er keine erforderliche Fahrerlaubnis und stand unter Beeinflussung von Opiaten und Marihuana. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de