Wolfenbüttel. Für Familien, die Zuwachs bekommen haben, gibt künftig eine Begrüßung. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Neugeborene in Wolfenbüttel

Neugeborene in Wolfenbüttel Frühe Hilfen Wolfenbüttel: Nun gibt es ein Babybegrüßungspaket

Die Fachstelle Frühe Hilfen im Landkreis Wolfenbüttel und der Betrieb Mehrwerk arbeiten zusammen, um jungen Eltern zum neugeborenen Baby zu gratulieren, heißt es in einer Mitteilung der Kommune.

Mit dem Babybegrüßungspaket der Fachstelle Frühe Hilfen würden Eltern hilfreiche Infos über Angebote für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern erhalten. Darüber hinaus enthalte das Paket ein kleines Geschenk für das Baby, Infos zur gesunden Entwicklung von Babys und zu Beratungsangeboten. Verpackung und Versand erfolge über den Betrieb Mehrwerk, der zu der Evangelischen Stiftung Neuerkerode gehört.

„Ein Baby verändert das Leben, und Eltern haben dazu viele Fragen. Die Fachstelle Frühe Hilfen unterstützt Eltern mit Informationen rund ums Baby und berät auf Wunsch auch während eines Hausbesuchs. Bei Bedarf begleitet eine Fachkraft auch vor und nach der Schwangerschaft die Familie“, so Landrätin Christiana Steinbrügge. Mit dem Unternehmen Mehrwerk sei ein Kooperationspartner in direkter Nachbarschaft zu den Büros der Fachstelle Frühe Hilfen gefunden worden. Die Mehrwerk-Mitarbeitenden würden zukünftig die Begrüßungspakete verpacken und versenden.

Hausbesuch: Damit Eltern keine weiten Wege haben

„Auf Wunsch kommen wir auch zu Hausbesuchen und helfen beratend, passende Antworten zu finden. In Hornburg, Schladen, Börßum und Schöppenstedt bieten wir die Babybegrüßung vor Ort persönlich an, damit Eltern mit Neugeborenen keine weiten Wege haben. Weitere Standorte sind in Planung“, berichtet Tanja Lüning, Mitarbeitern der Fachstelle und sogenannte Babybegrüßerin.

Die Fachstelle Frühen Hilfen ist unter 05331 84 210 sowie fruehehilfen@lk-wf.de erreichbar.

