Autofahrer mit 2,99 Promille in Wolfenbüttel unterwegs

Ein Fahrer war am Mittwoch mit fast drei Promille Atemalkoholwert in Wolfenbüttel mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle geraten. (Symbolbild)

Die Polizei hat am Mittwochabend in Wolfenbüttel einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Das gaben die Ermittler am Donnerstagmorgen bekannt. Auf der Lindener Straße sei der Mann in seinem Pkw kontrolliert worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 39-jährigen Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille, so die Polizei weiter.

Ohne Führerschein in Wolfenbüttel unterwegs

Der 39-Jährige sei zudem nicht im Besitz eines Führerscheines gewesen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

red

