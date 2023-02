Achtung: Falsche Physiotherapeutin in Wolfenbütteler Pflegeheim

Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Montagabend (13. Februar) in einer Seniorenpflege-Einrichtung am Neuen Weg in Wolfenbüttel gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe abends eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer Seniorin geklopft. Sie gab sich als Physiotherapeutin aus und gelangte so hinein.

Nach einer kurzen Fußmassage habe sie die Wohnung des Pflegeheims wieder verlassen. Die Seniorin stellte erst später fest, dass ihr offensichtlich Bargeld aus der Geldbörse gestohlen wurde. Vermutlich war mit der angeblichen Physiotherapeutin ein weiterer Unbekannter mit in die Wohnung gelangt, um den Diebstahl auszuführen.

Nach Auskunft von mehreren Bewohnern hatte die Unbekannte zuvor an weiteren Türen geklopft. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, rund 150 Zentimeter groß, schlecht deutsch sprechend, dunkle Haare, weiße Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei an (05331) 9330.

Streiterei mit Schulkindern an Wolfenbütteler Bushaltestelle

An der Bushaltestelle an der Ludwig-Richter-Straße (Höhe Pestalozzistraße) ist es Am Donnerstag, den 9.2., gegen 15:30 Uhr zu möglichen Streitigkeiten zwischen einem bislang unbekannten Mann und zwei 10 bis 12 Jahre alten Schulkindern gekommen sein.

Bei diesen Streitigkeiten soll es um den Schulranzen eines der Kinder gegangen sein. Um diesen Vorfall näher klären zu können, wird der unbekannte Mann gebeten, sich als Zeuge mit der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

