Groß Dahlum: Auto fährt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Groß Dahlum. Der Unfall geschah laut Wolfenbüttels Polizei Samstagfrüh auf der K12. In Schladen wurde wiederum versucht, in eine Tankstelle einzubrechen.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Räbke und Groß Dahlum hat sich am Samstag ein 56-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Wie Wolfenbüttels Polizei berichtet, war der Mann um 4 Uhr morgens nach links von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert – „vermutlich wegen Übermüdung“.

Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt. An Auto und Baum entstand ein Sachschaden von zirka 11.000 Euro. Gegen den Fahrzeugführer ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Schladen: Zusammenstoß zwischen E-Roller und Fahrrad

In der Nacht zu Sonntag sind in Schladen ein bislang unbekannter E-Roller-Fahrer und eine Fahrradfahrerin kollidiert. Die 52-jährige Radfahrerin stürzte und verletzte sich – der E-Roller-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Polizei erläutert, fuhr die Radfahrerin gegen 1.55 Uhr auf der Königsberger Straße. Sie soll von dem Unbekannten überholt worden sein. „Da dieser jedoch den Seitenabstand unterschätzte, kam es zur Kollision.“

Da die Fahrradfahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde vor Ort ein Test durchgeführt, welcher einen Wert von 2,23 Promille ergab. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet – und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter (05335) 929660 oder (05331) 9330.

Schladen: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Ebenfalls in Schladen, auch hier werden Zeugen gesucht: In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Die Täter schlugen gegen 2.50 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in die Tankstelle im Gewerbegebiet einzudringen. Sie ließen allerdings im Verlauf ab und stahlen keine Gegenstände.

Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen, die „mehrere Täter bei der Tatausführung erkennbar machen“. Die diesbezüglichen Ermittlungen samt Spurenauswertung dauern an.

