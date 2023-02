Polizei sucht Zeugen zu gescheitertem Einbruch in Weddel

Die Wolfenbütteler Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen zu einem Einbruchsversuch in Weddel und einer Unfallflucht in Groß Denkte. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter haben in Weddel versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße einzubrechen. Wie Wolfenbüttels Polizei erläutert, scheiterten die Einbrecher jedoch an der Haustür. Somit wurde nichts gestohlen – der Sachschaden beträgt dennoch zirka 500 Euro.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Dienstag, 10.30 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, an. Hinweise nehmen sowohl die Polizei Cremlingen unter (05306) 9322310 als auch die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Wolfenbüttels Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

In Wolfenbüttel wiederum – im Bereich der Salzdahlumer Straße – hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 18-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Kontrolle angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,16 Promille.

„Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt“, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Zudem untersagten die Beamten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungen ein.

Groß Denkte: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zudem ermittelt die Schöppenstedter Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht in Groß Denkte, die am Freitag auf dem Gelände des Einkaufsmarkts in der Leipziger Straße geschehen ist. Zwischen 16 und 17 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Nissan Qashqai. Dabei entstand ein Schaden am rechten hinteren Kotflügel.

„Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort“, heißt es. Hinweise gehen an die Polizei Schöppenstedt unter (05332) 946540 oder die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

