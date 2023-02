Mehrere Einbrüche in Wolfenbüttel: Bargeld und Laptops gestohlen

Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben in Wolfenbüttel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Einbrüche begangen. Sie waren erfolgreich.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter gewaltsam in zwei Betriebe im Gewerbegebiet West, Wilhelm-Mast-Straße, in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut der Polizei wurden zumindest in einem Fall vorgefundenes Bargeld sowie mehrere Laptops gestohlen. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise unter (05331) 933-0.

Weitere Meldungen aus Wolfenbüttel lesen Sie hier:

