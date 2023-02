Am Empfang des Rathauses in Wolfenbüttel können weiterhin Wohngeldanträge abgegeben werden.

Leben in der Lessingstadt

Antragsflut: Wolfenbüttels Wohngeldstelle bleibt geschlossen

Aufgrund einer deutlichen Steigerung von Wohngeldanträgen und eines damit verbundenen erhöhten Arbeitsanfalls bittet die Wolfenbütteler Stadtverwaltung um Verständnis, dass die Wohngeldstelle der Stadt weiterhin zu Gunsten der schnellstmöglichen Bearbeitung der Anträge geschlossen bleiben müsse.

Die Kolleginnen und Kollegen der Wohngeldstelle seien derzeit ausschließlich telefonisch oder schriftlich erreichbar, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Telefonisch am Montag, Mittwoch und Donnerstag sowie Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Wohngeldanträge sowie Unterlagen könnten wie gehabt auch am Empfang des Rathauses zu den allgemeinen Öffnungszeiten abgegeben werden. Antrag und Unterlagen erhielten als Eingangsstempel den Tag der Abgabe. Im Falle einer Bewilligung sei der Monat des Abgabetages entscheidend, so dass auch Nachzahlungen möglich seien. Der Versand per Post sowie auch E-Mail – wohngeld@wolfenbuettel.de – sei ebenso möglich.

Lange Bearbeitungszeit

Aufgrund des erhöhten Antragsaufkommens könne die Bearbeitung auch nach vollständiger Einreichung aller Antragsunterlagen derzeit bis zu zehn Wochen betragen, teilt die Stadt weiter mit. Die Stadtverwaltung bittet daher von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngeldstelle melden sich so schnell wie möglich.

