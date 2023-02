Cremlinger Grüne informieren sich über Wald im Klimawandel

Cremlingen. Wandern und dabei noch was lernen: Das haben die Cremlinger Grünen im Elm praktiziert und hatten sich eine Geologin und Waldpädagogin eingeladen.

Umweltbildung, angeregte Gespräche und guter Geschmack: So beschreiben die Cremlinger Grünen ihre Braunkohlwanderung, zu der laut Mitteilung auch Geologin und Waldpädagogin Susanne Schroth eingeladen war. Los ging es demnach am Parkplatz im Reitlingstal. Ziel sei die Waldgaststätte Tetzelstein gewesen.

Angesichts der Klimakrise stand die Wanderung unter dem Motto „Wald im Klimawandel“. Susanne Schroth führte die Gruppe sachkundig durch den Elm und erläuterte anhand der Schadensbilder die Risiken, denen der Elm als überwiegender Laubwald durch den Klimawandel ausgesetzt sei. Als besonders problematisch habe sie die Geschwindigkeit des Klimawandels bezeichnet, mit dem die Anpassung der Flora nicht mithalten könne.

Die Gruppe habe unter anderem Eschen gesehen, deren Bemoosung auf eine Beeinträchtigung schließen lasse, Buchen, deren aufgeplatzte Rinde auf den Hitzestress hinweise, den sie in den heißen Sommern erdulden mussten, und auch eine Reihe von umgestürzten Bäumen, deren Wurzeln massive Schäden aufwiesen – verursacht durch die zunehmende Trockenheit.

Thema Waldumbau

Hier sei auch das Thema „Waldumbau“ zur Sprache gekommen. Diese Aufgabe spiele sich im Spannungsfeld zwischen forstlicher Tätigkeit und Naturverjüngung ab. Vor Ort seien sich die Teilnehmer einig gewesen, dass der wirtschaftliche Aspekt des Waldes zugunsten des ökologischen zurückzustehen habe, damit der Wald, vor allem der alte Wald, als CO2-Speicher wirken könne.

Ehemaliger Steinbruch

Kurz vor Erreichen der Gaststätte habe es dann noch einen kurzen Abstecher in einen ehemaligen Steinbruch gegeben, in dem die Geologie des Elms sichtbar werde – Muschelkalk in unterschiedlichen Schichten und Stärken, Werksteinbänke, eine Lössschicht und die bedeckende Humusschicht. Dieser Einblick unterstreiche nochmal, wie komplex und verletzlich das System sei, heißt es.

Zum Abschluss ging es in die neu gestaltete Gaststätte Tetzelstein zum Grünkohl-Essen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de