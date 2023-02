‘ne Kappe Buntes mit den Mascherodern in Schöppenstedt

Schöppenstedt. Geschunkelt, gesungen, gefeiert wurde in der Eulenspiegelhalle. Für Unterhaltung sorgte die Mascheroder Karnevalgesellschaft.

„Hurra, wir leben noch“ sangen die Akteure beim Einmarsch der Mascheroder Karnevalgesellschaft (MKG) in die Schöppenstedter Eulenspiegelhalle und verbreiteten damit sofort eine ausgelassene Stimmung. Schwungvoll führte Jan Brendel durch das Programm und schwungvoll ging es mit dem Gardetanz der MKG-Ananasgarde weiter. Die Four Ladies entführten die Besucher auf eine musikalische Reise in die Karibik. Dabei wurde laut Mitteilung geschunkelt und mitgesungen.

Die Schwarzen Husaren mit Jule Graß als Regimentstochter begeisterten das Publikum ebenso wie die Funkies mit ihrem Show-Tanz als Autoschrauberinnen. Sven Lauke brachte die Zuschauer mit seinen Stimmungsliedern in Schwung und kam ohne eine Zugabe nicht von der Bühne. Danach kam eine „Hubschrauberpilotin“ in die Bütt, gefolgt vom Tanzmariechen Kira Knackstedt.

Nach dem Gardetanz der KTG Brunonia-Garde kam Kerstin Musiol als „Silberbraut“ auf die Bühne und brachte die Gäste mit gekonnten Parodien einer Ehe zum Schmunzeln, heißt es in der Mitteilung weiter. Funkenzauber verzauberte die Besucher mit einen Show-Tanz „90’s, Baby“. Die Stimmung stieg noch, als Brendel dann „Weil das so schön ist“ sang. Auch hier sei wieder kräftig mitgesungen worden. Mit einem dreifachen Helau wurde die Männer-Tanz-Truppe MTT begrüßt. Sie verschickte als „Versandsoldaten“ Pakete von allen bekannten Versanddienstleistern.

Und wer kennt nicht „Mandel-Müller“ vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt! Auch er fehlte nicht in der Bütt. Sven Laucke stellte ihn dar.

Zum Abschluss konnten die Besucher mit den Coffee-Sisters eine Reise nach Ägypten antreten. Durch Kostüme und Choreografie fühlten sich die Gäste ins Land der Pharaonen versetzt, heißt es.

Mit großem Applaus, einem dreifachen Helau und einer Rakete wurden die Darsteller beim Finale verabschiedet. Die Organisatoren vom Regionalmarketing, Awo und DRK seien sich einig: Auch im nächsten Jahr startet wieder ein Büttenabend mit der MKG, allerdings dann als Abendveranstaltung.

