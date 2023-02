Polizei Wolfenbüttel Unfall in Schöppenstedt – vier Autos beschädigt

Den Sachschaden in Schöppenstedt schätzt die Polizei auf etwa 11.500 Euro. (Symbolbild)

Schöppenstedt. Ein Autofahrer ist am Sonntag in der Stobenstraße von der Fahrbahn abgekommen. Den mutmaßlichen Verursacher traf die Polizei später betrunken an.