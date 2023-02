Welche Ärzte und Apotheken haben Notdienst in Wolfenbüttel?

Wolfenbüttel. Diese Apotheken haben am 4. und 5. Februar Notdienst. Diese Ärzte haben in Wolfenbüttel Bereitschaftsdienst. Die wichtigen Informationen im Überblick.

Einige Apotheken in Wolfenbüttel sind auch an den Wochenenden offen (Symbolbild)

Wer kennt das nicht? Ausgerechnet am Wochenende wird man krank – und dann muss zum Arzt, weil die Schmerzen zu stark sind, um bis Montag damit warten zu können.

Verletzungen, Krankheiten oder Unwohlsein richten sich nicht nach üblichen Öffnungszeiten. Und auch Medikamente müssen ab und an am Wochenende bei der diensthabenden Apotheke abgeholt werden. Welche Arzt hat am Wochenende in Wolfenbüttel Bereitschaftsdienst? Welche Apotheke verkauft die nötigen Schmerzmittel?

Diese Übersicht gibt Aufschluss darüber, welche Notdienste es am 4. und 5. Februar in Wolfenbüttel gibt.

Ärztlicher Notdienst in Wolfenbüttel

Ärzte: Der Allgemeine Bereitschaftsdienst steht den Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbüttelern an beiden Wochenendtagen in der Zeit von 9 bis 7 Uhr zur Verfügung. Über die Rufnummer 116 117 ist er zu erreichen.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: Auch hier gilt die Rufnummer 116 117. Hier wird weitere Auskunft erteilt. Das gilt an beiden Wochenendtagen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: Auch dieser ist an beiden Tagen – Samstag und Sonntag – in der Zeit von 10 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: Die Praxis Pause im Neuer Weg 89 hat von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, Dienst. Kontakt: 0531 908820.

Überdies gibt es die Zentrale Notaufnahme am Klinikum Wolfenbüttel. Diese ist rund um die Uhr geöffnet. Hinweis: Die Notaufnahme ist für Notfälle gedacht. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Klinikums unter www.klinikum-wolfenbuettel.de.

Apotheken

An diesem Wochenende sind folgende Apotheken im Einsatz: Die Linden-Apotheke in Wolfenbüttel, Linden, Lindener Straße 64, hat bis Samstag, 8 Uhr, Dienst. Rufnummer: 05331 6003.

Die Apotheke Schöppenstedt, Neue Straße 1e, ist in der Zeit von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, im Dienst. Kontakt: 05332 1777

Die Löwen-Apotheke in Wolfenbüttel-Linden, Herzogstraße 20, hat ebenfalls Dienst von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr. Erreichbar ist diese unter 05331 1536.

Die Medicus-Apotheke am Schloss in Wolfenbüttel, Lessingplatz 4, ist von Sonntag bis Montag, 8 bis 8 Uhr da. Kontakt: 05331 1063.

Notrufnummern für Wolfenbüttel

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt .

Feuerwehr, Notfallrettung und Notarzt .

Frauenhaus .

Giftnotruf Göttingen .

Kinder- und Jugendtelefon – Nummer gegen Kummer .

Polizei-Notruf .

Stadtwerke Wolfenbüttel .

Telefonseelsorge (0800) 1110111.

