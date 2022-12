Hygienesiegel für Wolfenbütteler Alten- und Pflegeheime

Vier Alten- und Pflegeheime (APH) im Landkreis Wolfenbüttel haben das Niedersächsische Hygienesiegel erhalten. Wie der Landkreis mitteilt, gehen die Zertifikate an das Seniorenzentrum Haus am Oelber Bach, das Dana-Pflegeheim Oderblick sowie in Wolfenbüttel an das Awo-Wohn- und Pflegeheim Im Kamp und das Pflegewohnstift Steinhäuser Gärten.

Die Übergabe der Zertifikate fand am vergangenen Donnerstag im Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel statt. Das Niedersächsische Hygienesiegel für Alten- und Pflegeheime wurde durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) entwickelt und soll die Hygienequalität in den Einrichtungen verbessern.

Erstmals gleich vier Zertifikate

Das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel schloss sich im März 2019 der Hygiene-Initiative des NLGA an und warb bei den APH um Teilnahme an der freiwilligen Zertifizierung. „Die Einrichtungen haben für die Zertifizierung umfangreiche Maßnahmen in ihren Häusern umgesetzt. Wir haben diese Maßnahmen geprüft und bewertet und vergeben zum ersten Mal gleich vier Zertifikate“, sagt Bianca Brdoch, Hygienefachkraft des Gesundheitsamtes im Landkreis.

Insgesamt gibt es zwei Siegelstufen für die Zertifizierung mit achtzehn unterschiedlichen Maßnahmen. Die teilnehmen APH müssen im Rahmen der Zertifizierung unter anderem Richtlinien zu den Themen Harnwegsinfektionen, Grippe, Antibiotika-resistenten Keimen (MRSA), Basishygiene, Wundmanagement und weiteren erstellen. Auch ein Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, interne Schulungen und Audits sowie eine zweimal im Jahr tagende Hygienekommission gehören dazu.

Ausrichtung an neuen Anforderungen

„In Alten- und Pflegeheimen werden in den letzten Jahren immer mehr medizinisch-pflegerische Leistungen angeboten, die zuvor in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Damit steigen auch die Infektionsrisiken. Mit dem Zertifizierungsprozess unterstützen wir die Alten- und Pflegeheime sowie die lokalen Gesundheitsämter, die Infektionsprävention in diesen Einrichtungen den notwendigen hygienischen Anforderungen entsprechend auszurichten“, so Jörg Vasentin-Lewedei, Hygienefachkraft im NLGA.

In einer ersten Runde haben sich im Landkreis Wolfenbüttel, trotz rund anderthalbjähriger corona-bedingter Pause des Projekts, vier von zehn teilnehmenden APH zertifizieren können. Das Projekt wird vom Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel fortgeführt.

red

