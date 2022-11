Verkehrsbehinderungen ab Donnerstagmorgen auf der Autobahn 39

Cremlingen. Zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Cremlingen kommt es auch am Freitag zu einer einstreifigen Verkehrsführung.

Auf der Autobahn 39 kommt es am Donnerstag, 1. Dezember, und Freitag, 2. Dezember, zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Cremlingen zu einstreifigen Verkehrsführungen. Geplant sind die Arbeiten in Fahrtrichtung Kassel zwischen 7.30 und 14 Uhr sowie in Fahrtrichtung Salzwedel zwischen 9 und 16 Uhr. Es gilt Tempo 80, teilt die Autobahn-GmbH des Bundes mit.

Grund sind Arbeiten an der technischen Infrastruktur im Testfeld der anonymisierten Erfassung von Verkehrsaufkommen und Bewegungsdynamik. Die Autobahn-GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

red

