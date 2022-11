Wolfenbüttel. Bei einem Streit ivor einem Wohnhaus in Wolfenbüttel schlug ein Mann zwei 15-Jährige mit einer Aluminiumstange. Die Jungen wurden leicht verletzt.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Samstag gegen 15.29 Uhr auf dem Gehweg in der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel gekommen. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, schlug ein 61-jähriger Mann im Verlauf eines Streits auf zwei 15-jährige Jugendliche ein.

Die Jungen wurden leicht verletzt. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

red

