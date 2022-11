Besserer Schutz auf Naturerbefläche Herzogsberge

Die Aussichtsplattform am Ehlerberg auf der Naturerbefläche Herzogsberge gibt Besuchern den Blick frei auf Wiesen und auf Sandkuhlen, in denen je nach Tiefe nur zeitweise oder an einigen Stellen dauerhaft Wasser steht – Feuchtbiotope, die Lebensraum für neun teils sehr seltene Amphibienarten sind. Um die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Stillgewässer zu schützen, aber auch um die Schafbeweidung sicherzustellen, hat die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wolfenbüttel einen weiteren Baustein der Besucherlenkung umgesetzt. Darüber informiert die DBU in einer Pressemitteilung.

„Wir haben Herzogsberge als Teil des Nationalen Naturerbes vom Bund übernommen, um die Fläche dem Naturschutz zu widmen. Wir freuen uns über Besucher, bitten aber um Abstand zu sensiblen Lebensräumen“, erläutert Susanne Belting, Fachliche Leiterin im DBU Naturerbe. Gerade freilaufende Hunde, die gerne in den Wasserlöchern baden und umhertollen, seien aus Naturschutzperspektive problematisch. Kammmolch und Kreuzkröte würden es lieber ungestört mögen.

Immer wieder liefen Besucher von der Aussichtsplattform querfeldein über die Wiesen. Die Untere Naturschutzbehörde und das DBU Naturerbe haben daher jetzt dort ein Holzgeländer bauen lassen, um die Wegeführung zu verdeutlichen. Um auch die Fläche rund um die sogenannten Donauwellen zu beruhigen und die Beweidung für den Schäfer dort zu erleichtern, wurde zudem ein neues Gatter gebaut, das mit einer Kette geschossen wird.

Infotafel zeigt offizielle Wege

„Uns ist klar, dass das niemanden aufhält, der dort unbedingt herlaufen will. Es soll Besuchern aber verdeutlichen, dass dieser Bereich der Natur und ihrer Pflege vorbehalten ist“, erklärt DBU-Naturerbe-Offenlandmanagerin Sabrina Brumme. Sie erinnert daran, dass in dem Naturschutzgebiet auf den freigegebenen Wegen ein Wegegebot und ein Leinengebot für Hunde gilt.

Damit Spaziergänger wissen, welche offiziellen Wege durch die Fläche führen, hat das DBU Naturerbe mit Unterstützung des Bundesforstbetriebes Niedersachsen die beschädigte Infotafel im Westen der Herzogsberge erneuert.

Der größte Anteil des überwiegend artenreichen, nährstoffarmen Grünlandes der rund DBU-Naturerbefläche Herzogsberge wird von Schafen beweidet. Die Begrenzungspfähle der Wege, Schilder zur Kennzeichnung des Naturschutzgebietes sowie Baumstämme zur Abkopplung von Wegen sollen die Besucher gezielt durch das Gebiet leiten und somit sensible Bereiche schützen. „Interessierte können das Naturschutzgebiet auf einem Wegenetz von rund 16 Kilometern erkunden“, erklärt Brumme.

