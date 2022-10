Wie Museumsstücke in Wolfenbüttel zu Geschichten inspirieren

Während der Interkulturellen Woche sind 16 Frauen verschiedener Herkunftsländer aus der Volkshochschule des Landkreises Wolfenbüttel und dem Salawo-Bürgertreff zusammengekommen, um zu Ausstellungsstücken des Bürger-Museums Wolfenbüttel eigene Geschichten zu erzählen. Die Ergebnisse der Kunst-Aktion „Komm mit ins Museum!“ werden nun online präsentiert. Darüber informiert der Landkreis Wolfenbüttel.

Nach einer Ausstellungsführung gestalteten die Frauen in einer Kreativzeit eigene, persönliche Geschichten zu den Museumsobjekten, welche sie dann den anderen vorstellten.

So ertönte an der Handmühle aus dem 19. Jahrhundert plötzlich arabische Musik aus einem Mobiltelefon. Drei Frauen stimmten in den Liebessong ein, der vom Werben um eine Frau mit wunderschönen Augen erzählt, die am Brunnen Wasser holt. Lama Ghaybour erzählte den Zuhörern vom Brunnen aus ihrem syrischen Heimatdorf, aber auch vom familieneigenen Mahlstein, mit dem Getreide gemahlen wurde.

An der zweiräumigen Puppenstube erinnerte sich Gertraude Fibelkorn, dass Einsamkeit und Fremdheit als Flüchtlingskind 1945 zur ihrer Normalität gehörten. In der Miniaturwelt der Puppenstube, die ihr Großvater für sie erbaute, fand sie Zuflucht in ein Zuhause, das sie als Kind nach eigenen Wünschen mit selbstgebauten Puppen gestalten konnte.

Volkshochschule bietet solchen Kurs noch einmal an

Neben einer Musiktruhe berichtete Hana El Khatib von einem Keller des Nachbarn in Syrien, in dem ein Fernsehgerät die einzige Informationsquelle für das Vordringen feindlicher Truppen im Kriegsgebiet 1987 war. Im Innenraum warteten sie oft tagelang, bis sie wieder auf die Straße durften. Edeltraudt Kopton zeichnete das Stadtmodell Wolfenbüttel und berichtete über ihre Schulzeit in Braunschweig, in der Stadtbilder im Mittelalter besprochen und Elemente eingezeichnet wurden.

Diese und weitere Eindrücke des Tages werden nun in einer Video-Präsentation auf den Internetseiten des Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel und des Bürger-Museums gezeigt: www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de und www.museumwolfenbuettel.de/Bürger-Museum.

Die Volkshochschule lädt erneut zu einem kostenfreien Kurs ein, in dem eigene Geschichten zu Museumsobjekten umgesetzt werden. Er findet am 6. November statt. Informationen gibt es unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de. Anmeldungen sind auch telefonisch möglich unter der Rufnummer (05331) 84150.

red

