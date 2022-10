Wolfenbüttel. Ab dem 17. Oktober gilt für die Buslinien 794 und 797 in Wolfenbüttel ein neuer Fahrplan. Was genau sich ändert.

In Wolfenbüttel ändert sich für zwei Buslinien der Fahrplan.

Öffentlicher Nahverkehr Neuer Fahrplan für zwei Buslinien in Wolfenbüttel

Im Verkehrsgebiet Wolfenbüttel gilt ab kommendem Montag, 17. Oktober, auf den Buslinien 794 (Halchter – Fümmelse – Halchter) und 797 (Linden-Ost – Kornmarkt – Südwest) ein neuer Fahrplan. Das teilt die Kraftvergehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) mit. Der reguläre Halbstundentakt der 797 wird auf einen Stundentakt reduziert, es werden aber weiterhin alle Ziele auf der Linie angefahren. Die Schulfahrt an Schultagen um 7.10 Uhr ab der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel bleibt außerhalb dieses Taktes weiterhin bestehen. Auf der 794 wird lediglich der Samstags-Fahrplan leicht reduziert.

Die neuen Fahrpläne sind vorerst bis zum 10. Dezember gültig. Mit ihnen will die KVG nach eigenen Angaben personalbedingte, kurzfristige Fahrtenausfälle bestmöglich vermeiden. Besonders im Schüler- und im Berufsverkehr soll demnach die Verlässlichkeit des Angebotes sichergestellt werden. Die beiden Sonderfahrpläne sind auf der KVG-Internetseite unter www.kvg-braunschweig.de zu finden und auch in der elektronischen Fahrplanauskunft sowie an den Haltestellen hinterlegt.

Lesen Sie mehr über Wolfenbüttel und Umgebung:

Wolfenbütteler Freimaurer lüften Geheimnisse

Sperrung im Bereich Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel

Helfer packen im Gemeinschaftsgarten in Wolfenbüttel an

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de