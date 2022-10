Helfer packen im Gemeinschaftsgarten in Wolfenbüttel an

Wolfenbüttel. Beim Aktionstag „Brücken bauen“ haben Mitarbeiter der Maschinenbau-Firma BMA im Salawa-Gemeinschaftsgarten in Wolfenbüttel angepackt.

Bereits zum zweiten Mal ist der Salawo-Bürgertreff des AWO-Kreisverbands Salzgitter-Wolfenbüttel von einem Unternehmen für den Aktionstag „Brücken bauen“ ausgewählt worden. Darüber berichtet der Kreisverband in einer Pressemitteilung. Für „Brücken bauen“, ein Projekt der Bürgerstiftungen in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg, können sich soziale Einrichtungen mit einem aktuellen Vorhaben bei regionalen Unternehmen bewerben. Mitarbeitende einer Firma engagieren sich dann für einen Arbeitstag in einer Einrichtung, um die jeweilige Idee zu verwirklichen.

So packten Mitarbeitende der Firma BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG kürzlich einen Tag lang im Salawo-Gemeinschaftsgarten mit an, um bei Reparaturen und Ausbesserungen zu helfen. Insbesondere musste das undichte Dach des Materialschuppens wieder regenfest gemacht werden. Dafür brachte die Firma eine Materialspende mit.

Britta Barthauer und Sami Gharbi vom Salawo-Bürgertreff bedankten sich für die Unterstützung. „Da solche Reparaturen in der Regel sehr kostspielig sind und der Gemeinschaftsgarten nur mit Hilfe von Spenden unterstützt wird, ist ehrenamtliches Engagement für den Erhalt sehr wertvoll“, heißt es in der Mitteilung. Der Tag wurde mit einem gemeinsamen Grillen beendet.

Der Salawo-Garten liegt im Kleingärtnerverein Katzenmeer. Wer sich ehrenamtlich engagieren oder Pflanzen für den Gemüsegarten spenden möchte, kann sich unter der Telefonnummer (05331) 9846333 oder per Mail an salawo@awo-sz-wf.de melden.

