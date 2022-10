Kinder stimmen sich auf die Grundschule Remlingen ein

Die Grundschule Remlingen hat am vergangenen Freitag einen Nachmittag zum Thema Schulfähigkeit gestaltet. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung. „Auch in Zeiten der Corona-Pandemie möchten wir, unter einem besonderen Hygienekonzept, möglichst eng mit den zukünftigen Schulkindern und deren Eltern zusammenarbeiten“, heißt es darin.

An dem Nachmittag gingen Eltern und Kinder verschiedene Pfade zur Schulfähigkeit ab. Dabei konnten die Kinder gemeinsam mit den Eltern aktiv erfahren, was auf sie in der Schule zukommt, welche Arbeit die Kindertagesstätten dafür leisten und wie Eltern ihren Kindern den Übergang in die Grundschule erleichtern können.

Fünf Stationen von Mathe bis „Das wahre Leben“

Es wurden fünf verschiedene Stationen angeboten, an denen sich die Kinder zusammen mit ihren Eltern ausprobieren und die Eltern außerdem Informationen sammeln konnten:

Deutsch (Buchstaben lernen, lesen lernen, Buchstaben stempeln, Anlauttabellen, Büchertisch);

Mathematik-Land (Wahrnehmung – rechts/links und oben/unten, Ziffernschreibkurs, Formen und Farben, geeignete Gesellschaftsspiele zur Entwicklung der Zahlvorstellung);

Sachunterricht (zahlreiche Experimente);

Sport/Psychomotorik (Balancier-Parcours und Schwungtuch-Station, Rollbretter und Gleichgewichtsübungen);

„Das wahre Leben“ (Wie bereitet der Alltag die Kinder auf die Schule vor?).

Zunächst begrüßte Schulleiter Lars Eberst im Namen der Projektgruppe „Pfade der Schulfähigkeit“ Kinder und Eltern und präsentierte den Ablauf des Nachmittags. Die Kinder erhielten Laufkarten, die an jedem besuchten Pfad abgestempelt wurden. Danach gingen die Eltern gemeinsam mit den Kindern die Pfade zur Schulfähigkeit ab. Die Kinder sollten mit ihren Eltern die Stationen in einer vorgegebenen Reihenfolge abarbeiten.

Die Pfade der Schulfähigkeit sind in jedem Jahr die Auftaktveranstaltung zum sogenannten Brückenjahr. In diesem letzten Kindergarten-Jahr besuchen die zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler des Öfteren ihre künftige Grundschule und nehmen immer aktiv am Schulgeschehen teil.

Die Pfade wurden stets in Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und dem Kollegium der Grundschule Remlingen umgesetzt. Dieser Nachmittag wurde in enger Kooperation zwischen den Kitas (Sonnenschein in Remlingen, Assewind in Wittmar, Kita Roklum) und der Grundschule Remlingen durchgeführt.

„Wir betrachten das Ergebnis als äußerst gelungen, da wir durchweg eine positive Rückmeldung von den Eltern bekommen haben“, heißt es in der Mitteilung. „Die Eltern schätzen die Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Remlingen und den Kitas sehr und haben nun viele Anregungen, die sie an diesem Nachmittag gesammelt haben.“ Die meisten Eltern wollten die Anregungen auch zu Hause mit ihren Kindern ausprobieren.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Demokratiekonferenz in Wolfenbüttel macht Lust auf Politik

Musik von Heinrich Schütz in Wolfenbüttel und Braunschweig

Jan Schröder (SPD) gewinnt Landtagswahl in Wolfenbüttel klar

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de