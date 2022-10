Musik von Heinrich Schütz in Wolfenbüttel und Braunschweig

Heinrich Schütz war der Stadt Wolfenbüttel und seinem Fürstenhof als Hofkapellmeister von Haus aus eng verbunden. Zur 350. Wiederkehr seines Todesjahres laden der Verein Kulturstadt Wolfenbüttel und die Kulturinitiative TonArt zu einem Konzert-Wochenende am 15. und 16. Oktober ein. Das kündigt der Verein TonArt an.

Gespielt werden Instrumentalmusik und Chorwerke des Jubilars und von Komponisten aus seinem weiteren Umfeld. Mitwirkende sind der Kammerchor Canto Vivo (Braunschweig-Wolfenbüttel) unter der Leitung von Reinhard Voigt und das Renaissance-Ensemble Aurora Mundi (Absolventen der Schola Cantorum Basiliensis).

Unter dem Titel „Stehe auf meine Freundin“ werden am Samstag, 15. Oktober in der Kirche St. Johannis in Wolfenbüttel Motetten und Instrumentalwerke von Heinrich Schütz sowie weitere Werke von Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi und anderen geboten. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Auch Musik von Claude Le Jeune wird gespielt

Einer der musikalischen Wegbereiter der frühbarocken Chormusik war der frankoflämische Komponist Claude Le Jeune, dessen Karriere in seiner Tätigkeit als Hofkapellmeister am französischen Hof Heinrichs VI. gipfelte. Seine „Missa ad placitum“ ist das Hauptwerk des zweiten Konzertes in St. Martini in Braunschweig am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr. Die Sätze der Messe werden musikalisch von Kompositionen von Andreas Hammerschmidt, Orlando di Lasso, Giovanni Bassano und anderen umrahmt.

Tickets gibt es für 22 Euro beziehungsweise 11 Euro (Studenten, Sozialhilfeempfänger, Wolfenbüttel Card) oder 5 Euro (Schüler) an der Abendkasse oder im Vorverkauf in Wolfenbüttel bei Bücher Behr und in Braunschweig bei Musikalien Bartels. Auch im Internet unter www.musikstadt-wolfenbuettel.de/tickets/ und www.tonart-wf.de können Karten gekauft werden.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Jan Schröder (SPD) gewinnt Landtagswahl in Wolfenbüttel klar

Neuer Gedenkort in Wolfenbüttel- Erinnerung an 580 Hingerichtete

Wolfenbüttels neues Fahrradparkhaus entsteht am Bahnhof

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de