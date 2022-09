17-Jähriger betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizei Wolfenbüttel

Symbolbild Symbolfoto Themenbild Themenfoto Blaulicht Polizei. Einsatzfahrzeug / Polizeiauto / Polizeiwagen, aufgenommen am 16.10.2012 in Essen. Foto: Andreas Bartel / WAZ FotoPool

Mit einem noch vorläufigen Führerschein war ein 17-Jähriger in Kissenbrück auf einem Kleinkraftrad unterwegs, als die Polizei ihn am Samstagabend gegen 23.15 Uhr kontrollieren wollte. Laut Polizei versuchte der junge Mann zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, die Polizei konnte ihn in einer Seitengasse aber erfolgreich anhalten.

Bei der Kontrolle wurde dann klar, wieso der 17-Jährige zunächst davonfuhr: Er hatte Alkohol getrunken. Der Atemtest vor Ort ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, seinen vorläufigen Führerschein musste der junge Mann vorerst abgeben.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verkehrsunfall in Schöppenstedt

Ein Auffahrunfall endete ärgerlich für einen 50-Jährigen Schöppenstedter: Er war auf ein anderes Auto aufgefahren, das laut Polizei verkehrsbedingt halten musste. Eigentlich eine Bagatelle. Allerdings stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest: Der 50-Jährige hat gar keinen Führerschein.

Geschwindigkeitsmessung beim Oderwaldparkplatz

Am Samstagnachmittag führte die Polizei auf der L495 Höhe Oderwaldparkplatz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Bilanz: Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h kontrollierte die Polizei 60 Fahrzeuge und stellte dabei 18 Verstöße fest. Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit 110 Km/h unterwegs war. red

Mehr Blaulicht

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de