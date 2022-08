Westerlinde. Drei Maskierte haben die Tankstelle in Westerlinde (Baddeckenstedt) ausgeraubt – mit Schusswaffen. Die Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos.

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Westerlinde fahndete die Polizei – bisher erfolglos (Symbolbild).

Raubüberfall mit Schusswaffen Unbekannte rauben Tankstelle in Westerlinde mit Pistolen aus

Drei mit Pistolen bewaffnete Maskierte haben am Samstag gegen 21.55 Uhr die Tankstelle am Autohof Westerlinde überfallen. Laut Polizei erbeuteten die Täter Bargeld und flüchteten. Der in der Tankstelle angestellte Mann konnte noch keine Täterbeschreibungen liefern, hieß es.

Unbekannt sei auch, ob die Täter zu Fuß der per Fahrzeug das Weite suchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen seien erfolglos verlaufen. Die Tankstelle war bereits mehrfach Ziel von Überfällen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Blaulichtmeldungen aus unserer Region

Gifhorner Polizei erwischt diverse berauschte Fahrer

Schlägereien und Schreckschüsse in Wolfenbüttel

Vorfall auf Gifhorner Altstadtfest- Polizeibeamte angegriffen

Frau fährt frontal gegen Baum – schwerer Unfall im Kreis Gifhorn

Gullydeckel von Brücke auf A7 geworfen- Verdächtiger festgenommen

mai

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de