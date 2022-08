Stadt Wolfenbüttel stellt Projekte für Innenstadt vor

Über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ fördert die Landesregierung

207 Kommunen und kommunale Verbünde in Niedersachsen bei der Entwicklung von Projekten und Konzepten zur Innenstadtentwicklung. Das Programm speist sich aus der EU-Aufbauhilfe, mit der die Folgen der Corona-Pandemie gelindert werden sollen. Das teilt die Wolfenbütteler Stadtverwaltung mit.

21 Förderanträge

Die Stadt hat nach eigenen Angaben insgesamt 21 Förderanträge gestellt. Die beantragten Projekte aus dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt seien in drei Cluster eingeteilt; zu jedem dieser Cluster solle es einen zweistündigen Infoabend für alle interessierten Personen geben. Dort stellten die federführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfenbüttel die einzelnen Projekte vor.

Info-Abende geplant

Der erste Info-Abend wird demnach am Mittwoch, 31. August, von 18 bis 20 Uhr in der Kommisse an der Kommiss-Straße stattfinden. Dann geht es um Mobilität/Nachhaltigkeit. Folgende Projekte werden vorgestellt:

• Nachhaltigkeitskonzept Veranstaltungen

• Mobilitätspunkte

• Markteinführungskampagne Digitales Gutscheinsystem

• Mehrwegkonzept Gastronomie.

Der zweite Info-Abend am 29. September, ebenfalls 18 bis 20 Uhr in der Kommisse, befasst sich mit Aufenthaltsqualität/Kommunikation. Vorgestellte Projekte:

• Ausschilderungssysteme

• Neue Möbel Fußgängerzone

• Christmas Lounge

• Innenstadtmanagement

• Trinkbrunnen Innenstadt

• Digitalisierung Wasserwege

• Neugestaltung des Stadtmarktes

• Mobile Pflanzkübel

• TeamDialog

Beim dritten Info-Abend am 4. Oktober, geht es von 18 bis 20 Uhr in der Kommisse um das Thema „Leerstand nutzen“. Vorgestellte Projekte:

• WOW! – WissensOrt Wolfenbüttel

• Community-Work-Space

• Pop-Up-Store

• Leerstand als Fahrradparkhaus

• Nutzungskonzept Kloster zur Ehre Gottes.

Nachdem über die Projekte informiert wurde, können Besucher ihre Meinungen und Einschätzungen zu den Projekten geben, sodass die Info-Abende in einer offenen Diskussion enden.

Weitere Informationen zur Perspektive Innenstadt unter https://t1p.de/7pv18. Eine Übersicht über anstehende Veranstaltungen im Rahmen des TeamDialog Wolfenbüttel gibt es unter https://t1p.de/lkr5u.

red

