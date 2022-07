Wolfenbüttel: Unfall am Grünen Platz – Frau verletzt sich leicht

Wolfenbüttels Polizei berichtet von einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung zwischen Grünem Platz und Friedrich-Wilhelm-Straße ereignet hat. (Symbolbild)

Am Grünen Platz in Wolfenbüttel hat sich am Mittwochmorgen eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Polizei zufolge entstand zudem ein hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Den Ermittlungen nach fuhr ein 36-jähriger Autofahrer gegen 8 Uhr trotz Rotlichts einer Ampel an der Kreuzung zwischen Grüner Platz und Friedrich-Wilhelmstraße los. „Hier kam es dann zur Kollision mit dem bevorrechtigten Auto einer 64-jährigen Fahrerin, die auf dem Neuen Weg stadteinwärts unterwegs war“, berichtet Wolfenbüttels Polizei.

Polizisten vor Ort haben Verdacht – Schnelltest bestätigt Drogeneinfluss

Die 64-Jährige verletzte sich leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden – während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wie sich durch einen Schnelltest herausstellte, stand der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

