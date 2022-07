Enkeltrick: Wolfenbütteler fällt auf WhatsApp-Masche rein

Ein Senior aus Sickte hatte am Donnerstagvormittag eine WhatsApp-Nachricht von einer Person erhalten, die sich als sein Sohn ausgab. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in dieser Nachricht aufgefordert, eine niedrige fünfstellige Summe an den vermeintlichen Sohn zu überweisen. Der Mann folgte der Aufforderung. Doch durch einen glücklichen Umstand wurde das Geld vom Bankhaus zurückgehalten und es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei warnt jedoch, nicht auf diese Betrugsmasche hereinzufallen.

Auto und Bargeld im Kreis Wolfenbüttel gestohlen

In der Nacht zu Freitag entwendeten unbekannte Täter in Wolfenbüttel einen in einer Parkbox der Straße Am Bache abgestellten grauen Lexus. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro. Angaben zum Tatgeschehen können derzeit nicht gemacht werden, heißt es. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr drangen unbekannte Täter unter Gewaltanwendung in die Räume eines Gewerbebetriebes in der Schapener Straße in Cremlingen ein und erbeuteten Bargeld. Der verursachte Schaden liegt bei circa 3600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05306) 932230 entgegen.

Mehr aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de