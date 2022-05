LKW beschädigt Kabelverteilerschrank in Schöppenstedt

In der Schöppenstedter Schulstraße haben Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, vermutlich durch einen vorbeifahrenden LKW ein Kabelverteilerschrank touchiert und beschädigt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro, schätzt die Polizei Wolfenbüttel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt, (05332) 946540.

Unbekannte stehlen Trekkingrad von Wolfenbütteler Schlossplatz

Ein Trekkingrad der Marke Staiger (Texas) in schwarz-orange haben unbekannte Täter am Freitag zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr am Schlossplatz gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 650 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern können an die Polizei Wolfenbüttel gerichtet werden, (05331) 9330.

red

