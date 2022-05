Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel haben Unbekannte versucht, am Sonntag in ein Wohnhaus einzusteigen. (Symbolbild)

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag bei einem Einbruch in einen Bungalow in Wolfenbüttel gescheitert. Die Täter verschafften sich laut Polizei in einem unbemerkten Moment Zutritt in den Garten der geschädigten Familie im Roggenkamp. Sie versuchten – zwischen 14.45 und 16.30 Uhr – eine Schiebetür aufzuhebeln. „Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben – und das Eindringen in das Haus gelang nicht“, heißt es vonseiten der Polizei Wolfenbüttel.

Es entstand ein Schadenssumme von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Cremlingen: Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Ein 48-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 16.10 Uhr mit seinem Motorrad „offensichtlich alleinbeteiligt“ von der Gardesser Straße bei Cremlingen abgekommen – und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Mit dem Motorrad landete er im Graben. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste das Krad bergen.

Wolfenbüttels Polizei ermittelt derzeit, ob die Ursache des Unfall eine möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit war.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de