Wolfenbütteler Eltern informieren zum Thema Recht im Internet.

Von Begriffen wie Cybermobbing, Cybergrooming oder Sexting ist häufig die Rede, wenn es um das Thema Jugendliche und Mediennutzung geht, so das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Doch was versteht man darunter und wie kann man seine Kinder bestmöglich vor derartigen Gefahren schützen? Diese Fragestellung wurde in einem Webinar thematisiert, an dem Eltern der Jahrgänge 5 bis 7 teilnehmen konnten, heißt es in der Pressemitteilung.

Als Referentin informierte demnach Rechtsanwältin Gesa Stückmann über das brisante Thema, das aufgrund seiner Auswirkungen für die Opfer heute besondere Kenntnisse und Fähigkeiten gerade von Eltern und Lehrkräften erfordert. Seit 2007 widme sich Stückmann diesem Thema, sowohl in ihrer beruflichen Tätigkeit als auch als Referentin in Webinaren.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Referentin bringt eigene Erfahrungen ein

Als Mutter zweier Kinder habe Stückmann selbst Erfahrungen darüber gesammelt, wie Kinder mit Neuen Medien umgingen. Diese Perspektive erlaube es ihr, auch Kritisches am Verhalten von heutigen Eltern anzumerken, da diese größtenteils nicht wüssten, was ihre Kinder mit dem Smartphone täten und welchen Inhalten sie dort begegneten. So seien heutige Eltern mehr denn je aufgefordert, ihren eigenen Medienkonsum zu reflektieren: Wie nutzen wir die digitalen Medien? Sind wir für unsere Kinder noch erreichbar? Respektieren wir das Recht am eigenen Bild unserer Kinder oder posten wir Fotos von ihnen nach Lust und Laune?

Stückmann konnte der Zuhörerschaft viele Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, was im Falle von Problemen genau zu tun ist, welche rechtlichen Konsequenzen drohen, an welche Adressen man sich wenden kann oder was Eltern, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter etwa bei Mobbingfällen konkret zur Lösung beitragen können, so das THG.

Prävention fängt zu Hause an

Besonders die Präventionsarbeit müsse dabei ein Hauptanliegen sein und diese fange zu Hause an. Eine wichtige Botschaft sei, dass es wichtiger ist, über das Mediennutzungsverhalten mit den Kindern zu sprechen als Verbote auszusprechen. In dieser Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gehe es auch immer darum, gemeinsam Regeln zum Schutz der Kinder zu vereinbaren und auch darum, sich beharrlich für die Kontakte der Kinder zu interessieren.

Lesen Sie auch:

Sexuelle Misshandlung im Netz- So schützen Sie Ihr Kind

Gefahr im Netz- Digital-Veranstaltung klärt nicht nur Eltern auf

Rachepornos- Wie Betroffene jahrelang an den Folgen leiden

An den Rückmeldungen vieler teilnehmender Eltern konnte man erkennen, dass die Referentin mit ihrem Webinar viel Gewinnbringendes vermitteln konnte, gerade auch durch ihre Perspektive als Rechtsanwältin, die nicht nur rein pädagogisch geprägt ist, bilanziert die Schule. Im Präventionsprogramm des THG sollen Eltern-Webinare wie dieses daher in Zukunft einen festen Platz bekommen. Bereits für dieses Schuljahr seien weitere Webinare für Eltern geplant.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de