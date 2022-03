86-Jähriger sorgt für verheerende Unfallfahrt durch Wolfenbüttel

Eine verheerende Unfallfahrt hat am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein 86-jähriger Autofahrer hingelegt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wolfenbüttel, Am Wasserwerk, ehe er mit einem PKW und Baustellenabsperrungen kollidierte. Seine Fahrt stoppte der Senior, als er mit einem in der Siedlerstraße in Wolfenbüttel-Halchter abgestellten PKW zusammenprallte

Bei der sich anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten weitere Beschädigungen in Form von roten und grünen Farbanhaftungen am PKW des 86-Jährigen fest, so dass weitere Kollisionen mit bislang unbekannten Geschädigten nicht ausgeschlossen werden können. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

Weitere Texte aus Wolfenbüttel lesen Sie hier:

Unbekannter beschädigt Mercedes – hoher Sachschaden

Vermutlich beim Vorbeifahren hat in der Nacht von Samstag, 23 Uhr, auf Sonntag, 11 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen weißen Mercedes GLC gestreift. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei in der Dürerstraße in Wolfenbüttel abgestellt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der rechten Seite des Mercedes entstandenen Sachschadens in Höhe von zirka 10.000 Euro zu kümmern. Hinweise: (05331) 9330.

red

