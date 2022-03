Wolfenbütteler tritt aus Frust gegen Supermarkt-Eingangstür

Wolfenbüttel. Der Mann war betrunken und wollte am Sonntagmorgen im Netto in Wolfenbüttel einkaufen gehen. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Wolfenbüttel.

Die Polizei traf den Randalierer noch am Netto-Supermarkt an. Der Mann hatte 1,95 Promille intus. (Symbolbild)

Am Netto-Markt in der Danziger Straße in Wolfenbüttel hat am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger randaliert. Der Mann war alkoholisiert – und konnte „die Wochentage nicht mehr klar bestimmen“, berichtet die Polizei Wolfenbüttel. „Er wollte noch einkaufen, bevor er nach Hause ging.“

Aus Frust trat der 22-Jährige gegen die gläserne Eingangstür des Discounters. Hierdurch splitterte das Glas – die Scheibe blieb jedoch ganz. Als die Polizeistreife eintraf, befand sich der Mann noch am Tatort. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Hinweisschild in Groß Denkte zerstört

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auch in Groß Denkte gewütet: Auf dem Feuerwehrgelände beschädigten sie die gläserne Abdeckung des Hinweisschildes. Derzeit gebe es keine Hinweise auf die Täter, erklärt die Polizei – sie bittet deshalb um Zeugenhinweise an die Schöppenstedter Beamten: (05332) 946540.

red

