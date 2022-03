Wolfenbüttel: Täter erbeuten Geld und Zigaretten aus Automaten

Wolfenbüttel. Unbekannte schnitten die Zigarettenautomaten wohl auf. Tatort war die Hauptstraße in Dahlum. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Wolfenbüttel.

An der Hauptstraße in Dahlum haben Unbekannte zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, drei Zigarettenautomaten aufgebrochen – und somit Bargeld und zahlreiche Zigaretten erbeutet. So berichtet es Wolfenbüttels Polizei. Die Täter benutzten möglicherweise ein elektrisches Schneidewerkzeug. Die Polizei ermittelt derzeit noch die genaue Schadenshöhe. Zeugenhinweise: (05331) 9330.

Am Fichtendamm in Wolfenbüttel wiederum haben Unbekannte am Wochenende einen geparkten BMW beschädigt. Der Wagen stand laut Polizei vor einem Wohnhaus – die Tat soll zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, passiert sein. Die Unbekannten zerkratzten den Lack auf der linken Seite und beschädigten den rechten Außenspiegel, vermutlich durch Tritte. Der Schaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Die Polizei Wolfenbüttel bittet auch hier um Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus dem Landkreis Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de