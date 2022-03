Wolfenbüttel. Am Jahnstein in Wolfenbüttel sind Diebe unterwegs gewesen. Sie stahlen Gartenmöbel aus dem Vorgarten eines Hauses.

Die unbekannten Diebe haben in Wolfenbüttel einen Holztisch und zwei Klappstühle gestohlen. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Diebe stehlen Gartenmöbel in Wolfenbüttel

Eine ärgerliche Überraschung ist einem Wolfenbütteler widerfahren, dessen Grundstück sich in der Straße Am Jahnstein befindet. Diebe hatten es laut Polizei auf seine Gartenmöbel abgesehen.

Holztisch und Klappstühle gestohlen

Dabei stahlen die bislang unbekannten Täter einen Holztisch sowie zwei Klappstühle, welche im Vorgarten des Eigentümers aufgestellt waren. Die Tat ereignete sich am Freitag in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht. Täterhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331) 933-0.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de