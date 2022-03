Kleinere Unfälle und Geschwindigkeitskontrolle in Wolfenbüttel

In Wendessen kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit, zudem berichten die Beamten aus Wolfenbüttel von Unfällen, Alkohol am Steuer und Lack-Kratzern (Symbolbild).

Von diversen kleineren Delikten, Unfällen und Einsätzen berichtet die Polizei Wolfenbüttel am Sonntag. Laut der Meldung zerkratzten unbekannte Täter zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in der Straße Am Heckenkamp an acht abgestellten Fahrzeugen den Lack.

In der Straße Neuer Weg kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 9.45 Uhr eine 48-jährige Wolfenbüttelerin, die laut Polizei zuvor Alkohol konsumiert hatte. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 0,42 Promille fest, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein.

Verkehrskontrolle in Wendessen – 7 Fahrer zu schnell

Auf der B82 bei Schladen kam es am Samstag um 15.25 Uhr zu einem Unfall. Laut Polizei kam ein 16-Jähriger aus Liebenburg mit seinem Leichtkraftrad nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Leitpfosten um und verletzte sich bei dem Unfall leicht, auch an seinem Gefährt entstand Sachschaden.

In Wendessen, an der Kreisstraße 2/Am Friedhof kontrollierte die Polizei am Samstag von 18 bis 19 Uhr die Geschwindigkeit. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge gemessen, von denen 43 Regelkonform fuhren. Sieben Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, der Spitzenreiter fuhr 65 km/h. Die Polizei belegte die Schnellfahrer mit Verwarngeldern.

red

