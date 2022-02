Wolfenbüttel: Radfahrer verletzt Spaziergängerin mit Pfefferspray

Wolfenbüttel. Ein Streit an der Sèvres-Brücke eskalierte am Sonntag. Die Polizei sucht nun den Täter. Der Blaulicht-Überblick für Wolfenbüttel.

Wolfenbüttels Polizei berichtet am Sonntag von einem eskalierten Streit zwischen zwei Radfahrern und einer Spaziergängerin. Letztgenannte hatte wohl nicht rechtzeitig Platz gemacht. (Symbolbild)

Auf dem Geh- und Radweg in Höhe der Sèvres-Brücke in Wolfenbüttel haben sich am Sonntagvormittag zwei Personen auf E-Bikes und eine Spaziergängerin gestritten – mit fatalen Folgen für die Frau, wie die Polizei berichtet. Auslöser des Streits: Die Spaziergängerin hatte die Radfahrer gegen 11.15 Uhr zu spät bemerkt und nicht rechtzeitig den Weg freigemacht.

Der Radfahrer versuchte dann, die Frau zu schlagen. Als dies nicht gelang, setzte er wohl Pfefferspray ein. Anschließend entfernten sich beide Radfahrer in Richtung der Straße Am Kälberanger.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Spaziergängerin klagte laut Polizei über Hustenreiz und Kratzen im Hals, die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zur Beschreibung des Täters machte die Frau folgende Angaben: Der Mann soll 70 bis 75 Jahre alt sein, zirka 1,78 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke, eine Mütze und eine Sonnenbrille. Bei der zweiten Radfahrerin handelte es sich um eine weibliche Begleitung des Täters. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel an, (05331) 9330.

Verkehrsunfall in Hornburg – Fahrerin leicht verletzt

Auf der Schladener Straße in Hornburg kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall, als eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Fahrbahn wendete und gleichzeitig ein anderes Auto zum Überholen ansetzte. Der Wagen prallte in die linke Fahrzeugseite, die Frau im ersten Wagen klagte anschließend über leichte Schulterschmerzen.

Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 5.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Mehr aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de