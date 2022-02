Schöppenstedt. Bei einer Kontrolle hat die Polizei in Schöppenstedt einen 30-jährigen Autofahrer aufgegriffen. Der Mann war alkoholisiert und fuhr ohne Führerschein.

Der alkoholisierte Mann beleidigte bei der Kontrolle in Schöppenstedt die Polizeibeamten mehrfach. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Mann fährt in Schöppenstedt alkoholisiert und ohne Führerschein

Ein alkoholisierter 30-jähriger Autofahrer hat die Polizei in Schöppenstedt am Dienstagabend gleich mehrfach beschäftigt. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte laut Mitteilung eine Streife der Polizei den Mann in der Neuen Straße.

Mann fuhr ohne Führerschein und war alkoholisiert

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Weiterhin war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Während der Ermittlungen beleidigte der 30-Jährige zudem die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurden gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

