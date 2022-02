Freies Spiel und neue Klänge im Wolfenbütteler THG

Der Musiker Vlady Bystrov eröffnete mit einer klaren Ankündigung, als er vor zwei Wochen die THG-Bläserklasse besuchte, um mit den Schülerinnen und Schülern einen außergewöhnlichen Workshop durchzuführen: „Heute gründen wir in Wolfenbüttel das erste Bläser-Improvisations-Ensemble.“

Für die Bläserinnen und Bläser im sechsten Jahrgang des Theodor-Heuss-Gymnasiums fand an diesem Tag ein Musikunterricht unter völlig neuen Vorzeichen statt: keine Angst vor Fehlern, sich selbst ausprobieren, neue Klänge des Instruments entdecken. Dabei aktiv aufeinander hören, reagieren und erleben, wie sich die Beiträge der einzelnen Solistinnen und Solisten Schritt für Schritt zu einem neuen und überraschenden Klangergebnis zusammenfügen, berichtet die Schule.

Experimentelle und avantgardistische Projekte

Der aus Russland stammende promovierte Multiinstrumentalist Vlady Bystrov spielte während des Studiums in seinem Heimatland in zahlreichen bekannten Ensembles. Seit 1994 lebt er in Deutschland und macht durch zahlreiche experimentelle und avantgardistische Projekte und die künstlerische Leitung internationaler Foren und Veranstaltungen für moderne Musik auf sich aufmerksam, so das THG. Bystrov betrachtet das musikalische Improvisieren als einzigartige Möglichkeit des persönlichen Ausdrucks von Stimmung und Gefühlen, als bereichernde Chance zu einem persönlichen und kreativen Zugang zur Musik und zum eigenen Instrument. Überzeugt davon, dass jeder Improvisation lernen kann, bietet er seit Jahren Seminare für Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Niveaus an, unter anderem auch für Schulklassen.

Die THG-Schülerinnen und Schüler wusste er von Beginn an zu begeistern, sodass sich alle auf das ungewöhnliche Unterrichtsangebot einließen und konzentriert und mit viel Freude bei der Sache waren, schildert die Schule. Die gemeinsame Klangschöpfung machte alle Beteiligten stolz und lässt die Bläserinnen und Bläser nun mit Spannung auf den nächsten Besuch von Bystrov warten.

Den Spaß an der Musik fördern

„Eine Erfahrung wie dieser Improvisations-Workshop stärkt das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt der Gruppe. Sie fördert den Spaß an der Musik – jenseits von Richtig oder Falsch.“ Davon ist Renate van de Voort, Musiklehrerin der Bläserklasse, die Vlady Bystrov in die Schule eingeladen hatte, überzeugt. Sie weist darauf hin, wie wichtig gerade in Corona-Zeiten solche Erlebnisse für Schülerinnen und Schülern sind und findet es sehr erfreulich, dass die Schule die Workshoparbeit von Vlady Bystrov, die in den kommenden Wochen noch weiter fortgesetzt wird, mithilfe von Fördergeldern aus dem Corona-„Startklar“-Programm des Landes Niedersachsen finanzieren konnte.

