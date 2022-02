Wer laut der Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko für eine Coronainfektion hat, der bekommt in der App eine rote Warnung. Das ist bei dieser Warnung zu beachten:

Corona-Impfungen Zweite Auffrischungsimpfung ab 70 Jahren in Wolfenbüttel möglich

Der Landkreis Wolfenbüttel informiert auch für die kommende Woche über alle Impfmöglichkeiten. Im stationären Impfangebot im KOMM an der Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel gibt es neben dem regulären Impfangebot wieder Impfungen für Kinder ab 5 Jahren.

Von Montag bis Freitag erfolgen von 9 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen für Personen ab 12 Jahren sowie Erst- und Zweitimpfungen für über 5-Jährige. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden. Der letzte Einlass ist aktuell um 16.45 Uhr. Impfwillige können zwischen dem Impfstoff von Moderna oder Biontech auswählen.

Zweite Auffrischungsimpfung für einige Personengruppen möglich

Eine zweite Auffrischungs-Impfung, drei Monate nach erhaltener Boosterimpfung, wird durch die STIKO für bestimmte Personen empfohlen. Die zweite Auffrischungsimpfung wird sowohl in den mobilen Impfangeboten in den Gemeinden, als auch im stationären Impfangebot im Wolfenbütteler KOMM durchgeführt.

Laut der STIKO-Empfehlung kommt die zweite Auffrischungs-Impfung in Frage für Personen ab 70 Jahren, für Bewohnerinnen und Bewohnern sowie betreuten Personen in Pflegeeinrichtungen, Personen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patienten- und Bewohnerkontakt).

Keine zweite Auffrischungs-Impfung für Genesene

Die zweite Auffrischungs-Impfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungs-Impfung („Boosterimpfung“) erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sollen diese Impfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Personen, die nach der ersten Auffrischungs-Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischungs-Impfung empfohlen.

Die Impftermine im Überblick

täglich (Mo bis Mi, Fr), 9 bis 17 Uhr: Wolfenbüttel , Impfzentrum KOMM

, Impfzentrum KOMM Montag, 14. Februar, 14 bis 20 Uhr: Remlingen , Bürgerbüro, Im Kirchwinkel 4 und Schöppenstedt , Rathaus, Markt 3

, Bürgerbüro, Im Kirchwinkel 4 und , Rathaus, Markt 3 dienstags und donnerstags, 16 bis 18 Uhr: Wolfenbüttel , Klinikum, Neuer Weg 51a

, Klinikum, Neuer Weg 51a Dienstag, 15. Februar, 10 bis 16 Uhr: Heere , Sporthalle, Berggarten 5 und Veltheim , DGH, Kirchstraße 2

, Sporthalle, Berggarten 5 und , DGH, Kirchstraße 2 Mittwoch, 16. Februar, 14 bis 20 Uhr: Schladen , DGH, Am Weinberg 9

, DGH, Am Weinberg 9 donnerstags: 9 bis 20 Uhr: Wolfenbüttel , Impfzentrum KOMM

, Impfzentrum KOMM Donnerstag, 17. Februar, 10 bis 16 Uhr: Cremlingen , Außenstelle Gemeindeverwaltung, Sickter Straße 8a und Salzdahlum , Gemeinderaum im Pfarramt, Braunschweiger Straße 14

, Außenstelle Gemeindeverwaltung, Sickter Straße 8a und , Gemeinderaum im Pfarramt, Braunschweiger Straße 14 Freitag, 18. Februar, 12 bis 16 Uhr: Groß Flöthe , DGH, Westengrasweg 1

, DGH, Westengrasweg 1 Freitag, 18. Februar, 10 bis 14 Uhr: Wolfenbüttel, Ökumenische Suppenküche, Harztorwall 2.

