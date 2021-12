Wolfenbütteler Kitas arbeiten im Januar auf Sparflamme

Vor dem Hintergrund der Corona-Lage haben Stadtverwaltung und Stadtelternrat bei einer Videokonferenz die Situation in den Kitas erörtert. Die vergangenen Wochen waren durch eine zunehmende Zahl von Infektionen sowie krankheitsbedingte Ausfälle von Erzieherinnen und Erziehern geprägt, teilt die Verwaltung mit. Dadurch hätten sich in den Kitas punktuell die Betreuungszeiten verkürzt, seien Gruppen und vereinzelt sogar Einrichtungen vorübergehend geschlossen worden.

Mit Blick auf die kommenden Wochen solle unbedingt vermieden werden, die Kitas vollständig schließen zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in der Zeit vom 3. bis 31. Januar folgende Maßnahmen umgesetzt:

Das sind die geplanten Maßnahmen

1. Betreuungsleistungen in der Kernzeit: Für einen Ganztagsplatz gibt es eine tägliche Betreuungszeit von acht Stunden, für einen 3/4-Platz sechs Stunden, für einen Halbtagsplatz eine tägliche Betreuungszeit von vier Stunden und für den Hort von drei Stunden (im Ferienzeitraum vom 3. bis 7. Januar acht Stunden). Auf eine darüber hinausgehende Betreuung von Randstunden müsse vorübergehend verzichtet werden, um mit dem vorhandenen Personal die Betreuung in den Kernzeiten zu gewährleisten und bei krankheitsbedingten Ausfällen einen flexiblen Einsatz des pädagogischen Personals zu ermöglichen.

2. Eingeschränkter Regelbetrieb: Im Januar werden die Gruppen in den städtischen Kindertagesstätten sowohl innerhalb der Gebäude als auch in den Außenbereichen jeweils getrennt voneinander betreut (sogenannter „eingeschränkter Regelbetrieb“). Damit werde sichergestellt, dass bei einem auftretenden Infektionsfall nicht alle Kinder und das gesamte Personal von einer Quarantäne betroffen sind und der Betrieb der betroffenen Kindertagesstätte insoweit aufrechterhalten werden könne.

Kinder können an verschiedenen Orten geimpft werden

3. Impfungen von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren:

5- bis 11-Jährige können ab sofort mit dem speziell für diese Altersgruppe entwickelten zugelassenen Impfstoff geimpft werden. Neben Kinderärzten biete das Städtische Klinikum von montags bis freitags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in den Räumen des Konferenzzentrums am Neuen Weg 51a ein entsprechendes Impfangebot an. Darüber hinaus seien am 27. und 29. Dezember Impfungen von Kindern im Komm-Center, Schweigerstraße 8, vorgesehen.

Für Eltern, die sich beraten lassen möchten, werde zeitnah eine Informationsveranstaltung mit Ärzten des Städtischen Klinikums stattfinden. Über Zeit, Ort und Format dieser Veranstaltung will die Stadt Wolfenbüttel in Kürze informieren.

Eltern sollen ihre Kinder regelmäßig testen

4. Testungen: Die Nutzung von Testmöglichkeiten werde noch einmal intensiviert. Die Stadt ermögliche allen in den Kindertagesstätten tätigen Mitarbeitern unabhängig von ihrem Impfstatus ein tägliches Testangebot. Auch die Eltern werden noch einmal gebeten, ihre Kinder möglichst regelmäßig mit den für Kindergarten- und Hortkinder zur Verfügung stehenden Testkits zu testen.

Die Leitungen der Kindertagesstätten stellten den Eltern ausreichende Testkapazitäten zur Verfügung. „Je mehr Akteure und Beteiligte sich testen lassen, desto sicherer kann der Betrieb der Kindertagesstätten in den kommenden Wochen erfolgen“, heißt es in der Mitteilung. Hierfür werben die Stadt Wolfenbüttel und der Stadtelternrat nachdrücklich.

5. Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt: Die Stadt arbeite insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten eng mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Wolfenbüttel zusammen. Im Fall der Feststellung einer Corona-Infektion würden dadurch schnelle Eindämmungsmaßnahmen koordiniert, um eine Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu unterbinden. Mit diesem Schutzkonzept wollen wir gemeinsam gut durch den Januar kommen und insbesondere der zu befürchtenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Virus begegnen. Ich bitte die Eltern um Verständnis für diese Schutzmaßnahmen und danke den Mitgliedern des Stadtelternrates für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der gesamten Zeit der Pandemie“, wird Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic zitiert.

Soweit es die Lage zulasse, solle ab dem 1. Februar sodann wieder ein uneingeschränkter Regelbetrieb mit einer Randstundenbetreuung in den Kindertagesstätten aufgenommen werden.

