Fahrradfahrer verletzt bei Verkehrsunfall in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel verletzt. Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein und klauen Schmuck.

Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 2. November, im Einmündungsbereich der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel von einem Auto angefahren. Der 91-Jährige wurde verletzt und in das städtische Klinikum gebracht, berichtet die Polizei.

Die 32-jährige Autofahrerin übersah den Rentner beim Einbiegen von der Leopoldstraße in die Friedrich-Wilhelm-Straße und kollidierte mit dem Fahrradfahrer, dieser stürzte zu Boden.

Einbrecher klauen Schmuck

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag, 2. November, in ein Einfamilienhaus im Saffeweg in Wolfenbüttel eingestiegen und haben Schmuck geklaut. Der Wert des Diebesgutes ist bisher noch nicht bekannt, berichtet die Polizei. Zwischen 11 Uhr und 19:30 Uhr haben die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und konnten so in das Haus eindringen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 05331/933-0.

