Schulanfänger dürfen sich Ranzen und Schultüte aussuchen

Wolfenbüttel. Am 2. September ist der erste Schultag. Jetzt hat das DRK mithilfe von Spenden 30 Kinder für den Start in die Schule ausgestattet.

Am 2. September startet das neue Schuljahr 2021/22 nach den Sommerferien. Das bedeutet auch die Einschulung für die Schulanfänger. Viel Gewusel und große Freude herrschte deshalb vor kurzem bei der Tafel Wolfenbüttel, einer Einrichtung des DRK-Kreisverbandes. Dort durften 30 Kinder sich jeweils einen Ranzen, eine Schultüte und Materialien für den Schulstart aussuchen. Das teilte der DRK-Kreisverband Wolfenbüttel mit.

Die Aktion „Tafel macht Schule“ versorge laut Angaben des DRK jedes Jahr werdende Erstklässler aus bedürftigen Familien mit diesem „Starterpaket“. In diesem Jahr habe die Aktion bereits zum 14. Mal stattgefunden, berichtet der DRK-Kreisverband. „Uns ist es wichtig, dass kein Kind benachteiligt wird“, betont Juliane Liersch, Leiterin des Eberts Hof, in dem sich die Tafel befindet.

Kinder durften aus Schulranzen mit unterschiedlichen Motiven einen für sich aussuchen

Jedes Kind konnte sich aus der Auswahl an neuen Ranzen und Schultüten mit unterschiedlichen Motiven etwas aussuchen. „Die Eltern sollten dabei draußen warten, damit die Kinder sich in Ruhe entscheiden können und das nehmen, was ihnen gefällt“, erklärt Liersch. Stolz und voller Vorfreude auf die Einschulung seien die Kinder mit ihrer neuen Ausstattung aus den Tafel-Räumen gekommen.

Neben den Schulranzen und den mit Süßigkeiten sowie Spielzeug prall gefüllten Schultüten erhielt jedes Kind eine Einkaufstasche. Darin enthalten seien die notwendigen Schulmaterialien. Darunter zum Beispiel Tuschkästen für den Kunstunterricht, Trinkflaschen für den Sport und Federmappen für die Stifte. Diese Gesamtpakete hätten jeweils einen Wert von etwa 300 Euro, teilte der DRK-Kreisverband Wolfenbüttel mit. Die Aktion sei nur dank vieler Spenderinnen und Spender möglich geworden.

Aktion des DRK und der Tafel Wolfenbüttel durch Spenderinnen und Spender ermöglicht

„Wir haben für die Aktion eine Menge Spenden erhalten. Einige haben bis zu 500 Euro auf einen Schlag gegeben“, freut sich Liersch und richtet ihren Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Zuvor war im Großen Zimmerhof 29 über mehrere Wochen eine Girlande im Schaufenster aufgehängt, auf der Fotos von Sachen abgebildet waren, die für die Aktion benötigt werden. Darunter beispielsweise Malblöcke und -Stifte.

„Das ist sehr gut angekommen. Unsere Spender waren froh darüber, so konkrete Ideen zu bekommen, was sie kaufen könnten, um den Schulkindern der Tafel-Abholer etwas Gutes zu tun“, berichtet Aline Gauder, hauptamtlich für die Tafel verantwortlich.

Auf diese Weise und mit den zahlreichen Geldspenden konnten die Erstklässler unter den Tafel-Kindern aus Wolfenbüttel und Schladen, wo die Tafel eine weitere Ausgabestelle betreibt, ausgestattet werden.

