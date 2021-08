Neuer Wolfenbütteler Verein will Kulturwünsche erfüllen

Wolfenbüttel. Ein Verein, der Kulturwünsche erfüllen will, hat sich in Wolfenbüttel gegründet. Er sucht Unterstützer und Veranstalter, die Restkarten bieten.

Der neugegründete Verein Kulturwunsch Wolfenbüttel möchte nach eigenen Angaben Kultur auch jenen ermöglichen, die es sich sonst nicht leisten können. Dafür werden Unterstützer gesucht. Zukünftig, so heißt es in der Mitteilung, sollen Restkarten von Kulturveranstaltungen in Wolfenbüttel und Umgebung Bürgern zur Verfügung gestellt werden, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen.

„Im Idealfall sollten alle Menschen Zugang zu Kultur haben“

„Kultur bildet und verbindet. Daher sollten im Idealfall alle Menschen Zugang zu Kultur haben und es wäre viel zu schade, wenn Karten ungenutzt verfallen“, wird Vorsitzender Dennis Berger zitiert. Wichtiger Grundsatz sei, dass die Nutzer der Karten, die Kulturgäste, vor Ort keine Nachweise zur Bedürftigkeit vorzeigen müssten, was vielen unangenehm wäre. Stattdessen würden alle Kulturgäste vorab im Verein erfasst und könnten die Veranstaltung wie alle anderen Gäste genießen.

Verein will Kontakt zu sozialen Einrichtungen suchen

Zum Vorstand gehören laut Mitteilung neun Personen. Gesucht würden Kulturveranstalter, die ihre Restkarten Kulturgästen zur Verfügung stellen möchten. Zugleich wolle der Verein mit sozialen Einrichtungen Kontakt aufnehmen, die mögliche Kulturgäste vermitteln könnten. Auch neue Vereinsmitglieder sowie Personen, die sich ehrenamtlich im Kulturwunsch Wolfenbüttel engagieren möchten, seien willkommen. Auch beim Vereinsaufbau gebe es noch einiges zu tun.

Da die Kulturbranche stark unter der Corona-Pandemie gelitten habe, sei insbesondere zu Beginn auch denkbar, Karten von Kulturanbietern zu kaufen und für den Verein zu spenden. So könnten beide Zielgruppen unterstützt werden.

Wer für diesen Zweck spenden möchte, erreicht den Vereinsvorstand unter info@kulturwunsch-wolfenbuettel.de. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kulturwunsch-wolfenbuettel.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de